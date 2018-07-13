كيم جونغ أون يستدعي رؤساء بعثاته الدبلوماسية إلى بيونغ يانغ

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أفادت بعض التقارير بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد استدعى رؤساء البعثات الدبلوماسية الكورية الشمالية في الخارج، إلى بيونغ يانغ.ووفقًا لمصادر مطلعة على الشؤون الكورية الشمالية، تم استدعاء السفراء إلى كوريا الشمالية، لحضور ما يُعتقد أنه اجتماع للسفراء والدبلوماسيين.وقالت المصادر إنه لم يتم التأكد بعد مما إذا كان الاجتماع حدثا عاديا أم تم ترتيبه على نحو خاص. كما قال مسؤول حكومي في سيول إن آخر اجتماع مماثل للسفراء الكوريين الشماليين قد انعقد في يوليو 2015.وهناك تكهنات بأن يصدر كيم توجيهات خلال الاجتماع بالتشجيع على العمل قبل الاحتفال بالذكرى السبعين على تأسيس النظام الحاكم في كوريا الشمالية، يوم التاسع من سبتمبر.