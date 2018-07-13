توقعات بافتتاح مكتب الاتصالات بين الكوريتين في أغسطس

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تسعى الحكومة الكورية الجنوبية لفتح مكتب مشترك للاتصال بين الكوريتين في مجمع "كيسونغ" الصناعي الشهر القادم، بحيث يقيم عدد من العالمين من الجنوب هناك من أجل تنفيذ عمليات البناء والصيانة في المجمع.وقال مسؤول في وزارة التوحيد الكورية الجنوبية خلال لقاء مع المراسلين اليوم إن العمال بدؤوا في الإقامة في المجمع هذا الأسبوع من أجل تنفيذ تلك العمليات.ومنذ بدء العمل يوم 2 من هذا الشهر وحتى الآن، ظل العمال الكوريون الجنوبيون ينفذون أعمالهم من خلال عبور الحدود العسكرية يوميا من أجل الذهاب والإياب من المجمع الذي يقع في كوريا الشمالية.وأضاف المسؤول أنه يكفي أن يقيم 2 أو 3 موظفين لإجراء تلك الأعمال من خلال الإقامة في مسكن مؤقت هناك.الجدير بالذكر أن عمليات البناء والصيانة تجري الآن في مكتب التبادل والتشاور بين الكوريتين ومسكن للموظفين ومركز الدعم الشامل وغيرها من المنشآت في مجمع "كيسونغ".يذكر أن قائديْ الكوريتين قد اتفقا على افتتاح مكتب الاتصالات المشترك في بيان "بان مون جوم" الصادر في ختام القمة بينهما يوم 27 من شهر أبريل الماضي.