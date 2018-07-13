فريق خاص تابع للقوات البحرية يبدأ تحقيقات في سبب تحطم مروحية

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بدأ فريق خاص تابع للقوات البحرية في إجراء تحقيقات في حادث تحطم المروحية "مارين أون" للتعرف على سبب الحادث وما إذا كان هناك عيوب في تصميمها الأساسي أو في أجهزتها.وسوف يركز الفريق في تحقيقاته على سبب انفصال الجناح الرئيسي عن المروحية بعد مرور 4 أو 5 ثوان فقط من إقلاعها، خاصة وأن مثل هذا الحادث لم يقع من قبل.كما يمحص الفريق ما ورد في تصريحات لأسر الجنود الضحايا من أن سبب اهتزاز جسم المروحية هو أنها خضعت للطيران بعد صيانتها مباشرة.ويذكر أنه تم اكتشاف مشاكل في جهاز تخفيض الاهتزاز الآلي في النسخة التجريبية من هذه المروحية في شهر نوفمبر من العام الماضي، مما اضطرها إلى الهبوط.وتشبه هذه الحادثة حادثة مروحية "سوبر بوما" لشركة "آير باص"، وهي الشركة المتعاونة مع وكالة الفضاء الكورية. ويذكر أن فريق التحقيقات يدرس حاليا خطة لاستدعاء فريق فني أوربي من أجل تلقي استشارات فنية.