انخفاض نسبة تأييد الرئيس مون جيه إين

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سجلت نسبة التأييد للرئيس "مون جيه إين" أكبر انخفاض منذ توليه السلطةk حيث بلغت 61.7%.جاء ذلك في مسح أجرته شركة "ريال متر" على ألف و504 أشخاص من الكوريين البالغين في مختلف أنحاء البلاد.وطبقا لنتيجة المسح، انخفضت نسبة تأييد الجمهور لتنفيذ الشؤون الوطنية بواسطة الرئيس "مون" بمقدار 6.4 نقطة مئوية بالمقارنة مع الأسبوع الماضي لتبلغ 61.7% هذا الأسبوع، بينما بلغت نسبة التقييم السلبي له 32.3%.وتعتبر هذه النسبة ثاني أقل نسبة منذ الأسبوع الرابع من شهر يناير الماضي الذي بلغت فيه النسبة 60.8% نتيجة لمشكلة المضاربة على العملات الرقمية والجدل حول تكوين فريق موحد من الكوريتين في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية، كما تعتبر أكبر انخفاض منذ توليه السلطة.وحسب أنواع المهن، شهدت نسبة تأييد أصحاب المشروعات الصغيرة أكبر انخفاض بمقدار 12.2 نقطة مئوية، وحسب المناطق، شهدت مدينة "بوسان" ومقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" ومدينة "أولسان" أكبر انخفاض بـ12.3 نقطة مئوية. وحسب الفئات العمرية شهدت فئة الخمسينيات العمرية أكبر انخفاض بـ11 %، وحسب الميول الأيديولوجية، شهدت فئة المعتدلين المتوسطين أكبر انخفاض بـ7.7 نقطة مئوية.ولكن تبين في المسح أن الرئيس "مون" يتمتع بأغلبية التقييم الإيجابي في جميع المناطق والفئات العمرية والميول الأيديولوجية دون طبقة المحافظين.