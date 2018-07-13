لاعب كوري شمالي يقوز بلقب مسابقة كوريا لكرة الطاولة للعام 2018

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تغلب لاعب كرة الطاولة الكوري الشمالي "هام يو سونغ " الذي يحتل المركز الـ175 حسب الترتيب العالمي للاتحاد الدولي لكرة الطاولة تحت سن 21 عاما، على لاعب ياباني في مسابقة كوريا الدولية للعام 2018 تحت رعاية شركة "سيان هان" الكورية الجنوبية للتمويل، حيث فاز بلقب المسابقة.وفي المباراة النهائية لفردي الرجال تحت سن 21 عاما التي أقيمت في ملعب "هان بات" بمدينة ديجون الكورية الجنوبية أمس، تغلب اللاعب الكوري الشمالي على منافسه الياباني "سامبيه كوهاي" بثلاث نقاط مقابل نقطة واحدة ليحتل المركز الأول في المسابقة الدولية.وقد شارك الفريق الكوري الشمالي في الجولة الثامنة عشرة من مسابقة كوريا لأول مرة، وأصبح اللاعب "هام يو سونغ" أول لاعب كوري شمالي يقوز بلقب المسابقة.