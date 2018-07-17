السياسية الرئيس يعزي ضحايا حادث تحطم المروحية

أعرب الرئيس مون جيه إين عن تعازيه للضحايا وأسرهم، في حادث تحطم مروحية البحرية، الذي وقع هذا الأسبوع.

وقال المتحدث الرئاسي كيم إيوي كيوم إن الرئيس أعرب عن تعازيه القلبية خلال اجتماع اليوم الخميس، مع رئيس العمليات البحرية الجديد شيم سيونغ سيوب، في مكتب الرئاسة.

وطلب مون من شيم أن يتناول القضية باهتمام، حتى يحصل الضحايا وعائلاتهم على الاحترام والتعويض الواجب عن تضحياتهم.

وقال الرئيس إنَّ أهم ما في الأمر هو تحديد سبب التحطم بشكل صحيح وسريع، وحث الجيش على اتخاذ إجراءات أساسية لمنع حدوث شيء مماثل في المستقبل.

وقد تحطمت طائرة مروحية بعد إقلاعها، لإجراء اختبار داخل وحدة عسكرية في بوهانغ بمقاطعة كيونغ سانغ الشمالية، مما أسفر عن مقتل خمسة من أفراد طاقمها الستة وإصابة الجندي السادس.