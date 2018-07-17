موجة الحر تؤدي إلى ارتفاع قياسي في الطلب على الطاقة

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ارتفع الطلب على الكهرباء في كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي، وسط موجة الحر الطويلة التي تحتاح البلاد.وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة أمس الخميس إن متوسط الطلب على الكهرباء بين الساعة 4 و5 مساء قد بلغ نحو 87.6 مليون كيلووات، متجاوزًا بذلك الرقم القياسي السابق ليوم الأربعاء الذي يساوي 86.71 مليون كيلووات، وهو اليوم الثالث على التوالي الذي يتم فيه كسر الرقم القياسي.وقالت الوزارة إن معدل احتياطي الكهرباء، الذي بلغ 11.8% في الساعة 5 مساءً، يعد كافيًا.وفي وقت مبكر من هذا الشهر، قالت الحكومة إنها تتوقع أن يصل الحد الأقصى من الطلب على الكهرباء في هذا الصيف إلى رقم 88 مليون كيلووات.وقال المسؤولون إنَّه من المتوقع أن يتم كسر الرقم القياسي عدة مرات في الأسابيع المقبلة.