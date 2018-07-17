روسيا والصين تعرقلان خطة أمريكية لقطع النفط عن كوريا الشمالية

Photo : KBS News

تمت عرقلة خطة أمريكية لقطع النفط المكرر عن كوريا الشمالية التي انتهكت قرارالعقوبات الصادر عن مجلس الأمن الدولي.وأوضح تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء أن روسيا والصين قد رفضتا مطالبة الولايات المتحدة بوقف تسليم شحنات النفط المكرر خلال هذا العام إلى كوريا الشمالية، وطلبتا من واشنطن تزويدهما بمعلومات إضافية بشأن هذه المطالبة.وكانت الولايات المتحدة قد وجهت رسالة إلى رئيس لجنة العقوبات في الأمم المتحدة المكلفة بملف كوريا الشمالية قالت فيها إن ناقلات نفط رست في ميناء كوري شمالي وتكرر هذا الأمر 89 مرة على الأقل خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام لتفريغ منتجات نفطية تم شراؤها بشكل غير قانوي من خلال عمليات نقل في البحر.وينص قرار مجلس الأمن الدولي على ألا يتجاوز حجم تزويد كوريا الشمالية بالمشتقات البترولية المكررة، 500 ألف برميل سنويا.الجدير بالذكر أن الصين وروسيا قد حاولتا في شهر يونيو الماضي إصدار بيان صحفي لمجلس الأمن الدولي يؤكد على ضرورة تخفيف الحظر المفروض على كوريا الشمالية، لكن لم تتحقق هذه المحاولة بسبب رفض الولايات المتحدة.