سيول تجري تحقيقات في تفاصيل شحنتين من الفحم الكوري الشمالي

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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن السلطات المعنية تجري تحقيقات حول قضية وصول شحنتين من الفحم الكوري الشمالي إلى موانئ كوريا الجنوبية بطريقة تنتهك عقوبات الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه سيتم عقاب الذين تورطوا في هذه القضية إذا لزم الأمر.وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية "نوه دوك كيو" في موجز صحفي أمس الخميس إن هذه القضية ستكون فرصة لإدراك أهمية العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية.وأضاف المتحدث أن الحكومة الكورية الجنوبية ستستمر في فرض حظرها على كوريا الشمالية حتى يتم التأكد من عزم بيونغ يانغ النزع الكامل لأسلحتها النووية، مؤكدا أن كوريا الجنوبية تبذل جهودا للالتزام بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية من خلال التعاون الوثيق مع المجتمع الدولي.وكان راديو صوت أمريكا قد بث تقريرا اليوم الجمعة نقل عن وزارة الخارجية الأمريكية تأكيدها على أنها ستتخذ إجراءات أحادية مضادة للجهات التي تدعم نظام الحكم في كوريا الشمالية، وذلك إثر وصول شحنتين من الفحم الكوري الشمالي إلى كوريا الجنوبية، وهو ما ينتهك عقوبات مجلس الأمن الدولي على بيونغ يانغ.وطبقا لتقرير صادر عن لجنة العقوبات على كوريا الشمالية التابعة للأمم المتحدة، تم شحن الفحم الكوري الشمالي في سفينتين بنمية وسيراليونية في ميناء "هولمسك" الروسي، ووصلت الأولى إلى ميناء إنتشون الكوري الجنوبي يوم الثاني من شهر أكتوبر من العام الماضي، بينما وصلت الثانية إلى ميناء بوهانغ يوم الحادي عشر من نفس الشهر، وقد بلغ إجمالي حجم هاتين الشحنتين من الفحم الكوري الشمالي 9 آلاف طن.