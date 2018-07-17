كوريا الشمالية تندد بتصريحات للرئيس الكوري الجنوبي

Photo : YONHAP News

نددت صحيفة "رودونغ شينمون" الكورية الشمالية بلهجة شديدة بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" في سنغافوره.وأكدت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الجمعة أن كوريا الجنوبية تفهم نوايا الولايات المتحدة، وهو ما يتسبب في عدم إيجاد حل للقضايا الملحة العالقة بين الكوريتين.ووصفت التصريحات التي أدلى بها الرئيس "مون جيه إين" في "محاضرة سنغافوره" التي ألقاها يوم الثالث عشر من شهر يوليو الجاري على هامش زيارته الأخيرة لسنغافوره، بأنها "تعليمات غير مجدية".وكان الرئيس "مون" قد أكد في تصريحاته أن كوريا الشمالية ستتعرض لحكم صارم من المجتمع الدولي إذا لم تلتزم بما تعهدت به في القمة مع الولايات المتحدة.ويعد هذا الموقف الذي يعبر عن عدم ارتياح بيونغ يانغ من تصريحات كوريا الجنوبية ورئيسها "مون جيه إين" أمرا غير عادي خاصة في الوقت الذي يجري فيه حوار بين الكوريتين.ومن جانبه، قال موقع "أوري مين جوك كيري" الكوري الشمالي إنه إذا لم يتم حل قضية إعادة العاملات الكوريات الشماليات اللاتي هربن إلى كوريا الجنوبية في أسرع وقت ممكن، فسيكون ذلك عائقا أمام تنفيذ جولة لم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين وأمام العلاقات بينهما.وكانت الكوريتان قد اتفقتا على إجراء جولة من جولات لم شمل الأسر المشتتة في منتجع جبل "كوم كانغ" خلال الفترة من العشرين وحتى السادس والعشرين من شهر أغسطس القادم.