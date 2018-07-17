وفاة المتزلج الكازاخي الكوري الأصل دينيس تين في هجوم بسكين

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لقي المتزلج الفني الكازاخي الكوري الأصل "دينيس تين"، الحاصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد سوتشي الشتوية عام 2014، مصرعه عن عمر يناهز 25 عاما متأثرا بجروح أصيب بها خلال تعرضه لهجوم بسكين.وقالت وكالة الأنباء الكازاخية إن "تين" قد تعرض للطعن بسكين في فخذه خلال وجوده في مدينة "آلما آتا" عاصمة خازاخستان، بعدما حاول رجلان سرقة مرآة الرؤية الخلفية من سيارته.وتم نقل "تين" إلى المستشفى فور إصابته إلا أنه توفى بعد ثلاث ساعات نتيحة للنزيف الشديد.الجدير الذكر أن الجد الأكبرللمتزلج "تين" كان قد عمل قائدا لجيش الانتفاضة في أثناء عهد إمبراطورية "ديه هان" في كوريا.