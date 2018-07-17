الحكومة تبحث سبل مواجهة فرض الاتحاد الأوربي قيودا على واردات الصلب

Photo : KBS News

بدأت الحكومة ودوائر صناعة منتجات الحديد الكورية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة قرار الاتحاد الأوربي بفرض قيود على وارداته من منتجات الحديد والصلب.وعقدت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اجتماعا طارئا أمس الخميس لممثلي 14 شركة منتجة للحديد والصلب والاتحاد الكوري لصناعات الصلب، حيث بحثت معهم سبل مواجهة الإجراءات الأوربية التي تستهدف منع زيادة الواردات من الصلب، بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية على وراداتها من منتجات الصلب والألمنيوم.وتعد كوريا الجنوبية رابع أكبر الدول في العالم من حيث حجم صادراتها من منتجات الصلب للاتحاد الأوربي بعد الهند وتركيا والصين.وقد صدرت كوريا الجنوبية 3.3 مليون طن من منتجات الصلب، أي ما يعادل 10% من إجمالي حجم الواردات الأوربية، إلى الاتحاد الأوربي في العام الماضي.وقال المشاركون في اجتماع الأمس إن القيود التي فرضها الاتحاد الأوربي لن تؤثر تأثيرا سلبيا على الصادرات الكورية من منتجات الصلب إلى الدول الأوربية، وذلك نظرا لأن الاتحاد الأوربي استثنى فرض الرسوم على متوسط حجم وارداتها من منتجات الصلب خلال الثلاث سنوات الماضية.