الرئيس الكوري مون جيه إين يتلقى أول تقرير من وكالة المخابرات

Photo : YONHAP News

تلقى الرئيس الكوري "مون جيه إين" أول تقرير تقدمه له وكالة المخابرات الوطنية منذ تنصيبه.وقال المتحدث باسم مكتب الرئاسة الكورية "كيم أوي كيوم" إن الرئيس "مون" تلقى تقريرا من وكالة المخابرات الوطنية يوضح الجهود التي بذلتها الوكالة للقضاء على الفساد وتحقيق الإصلاح، وتشجيعها للتركيز على مهامها الأصلية دون هوادة تحت أي ظرف من الظروف.كما سيقدم مدير وكالة المخابرات الوطنية "سوه هون" تقريرا للرئيس "مون" عن إلغاء المكتب الخاص بجمع المعلومات المحلية وإجراء تعديل ثان على هيكلة الوكالة بهدف تعزيز مهامها الخاصة بجمع المعلومات عن دول العالم، ومهامها الأخرى المضادة لكوريا الشمالية والأعمال الجاسوسية والإرهابية.وكانت وكالة المخابرات الوطنية قد كشفت في أواخر العام الماضي عن خطتها لتغيير اسمها ليكون وكالة المخابرات الأمنية الخارجية، مع حظر تدخلها في الشؤون السياسية المحلية.