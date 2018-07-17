الحكومة الأمريكية تعقد جلسة استماع حول فرض تعريفات ضد السيارات المستودة

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عقدت وزارة التجارة الأمريكية جلسة استماع أمس الخميس في واشنطن بحضور كبار مصنعي السيارات، لبحث مسألة فرض تعريفات جمركية إضافية على واردات الولايات المتحدة من السيارات.وتخطط واشنطن لفرض نحو 25% من التعريفات الجمركية على السيارات المستودة، تطبيقا للمادة الثانية والثلاثين بعد المائتين من قانون التجارة الموسعة، وبناء على أمر أصدره الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".وحضر جلسة الاستماع ممثلون من الاتحاد الأوربي واليابان وكندا والمكسيك وكوريا الجنوبية مع العديد من مجموعات صناعة السيارات، لمناقشة تأثير التعريفات الأمريكية المحتملة.وأكد الوفد الحكومي الكوري المشارك على أهمية علاقات التحالف بين سيول وواشنطن، مشيرا إلى أن استثمارات الشركات الكورية في الولايات المتحدة تلعب دورا كبيرا في إنعاش الاقتصاد الأمريكي.وأضاف أن حصة كوريا الجنوبية من إجمالي حجم واردات الولايات المتحدة من السيارات لم تصل إلى الدرجة التي قد تؤثر سلبا على الأمن القومي للولايات المتحدة.كما قالت مجموعة تمثل كبرى شركات صناعة السيارات في العالم إن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% سوف يرفع أسعار السيارات الأمريكية بمقدار 83 مليون دولار سنويا، كما سيكلف الاقتصاد فقدان آلاف الوظائف في الولايات المتحدة.وأشار تقرير صحفي إلى أن الاتحاد الأوربي يخطط لفرض رسوم ضد الولايات المتحدة ردا على التعريفات المحتملة من جانب واشنطن على واردات السيارات.