وزارة النقل الكورية تقرر استدعاء سيارات بي إم دبليو 520 دي

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قررت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية إصدار تعليمات لشركة "بي إم دبليو كوريا" باستدعاء سياراتها من طراز "520 دي" خوفا من وجود مشكلة فنية تتعلق بمخاطر تعرضها لاندلاع حريق في أثناء سيرها.الجدير بالذكر أن 13 من سيارات "بي إم دبليو 520 دي" قد تعرضت للحرائق خلال الثمانية أشهر الماضية بسبب خلل فني في نظام "إي جي آر" الخاص بإعادة تدوير غاز العادم.وقال مسؤول في الوزارة إن شركة "بي إم دبليو كوريا" وافقت على نتائج التحقيقات التي أجرتها الوزارة في سبب تعرض سياراتها للحريق.وتقوم الوزارة الكورية بإجراء تحقيقات في سيارات "بي إم دبليو 320 دي" التي تحتوى على نفس المكون الذي تسبب في الحريق.وأضاف المسؤول أنه سيتم تحديد نطاق الاستدعاء وعدد السيارات الخاضعة لعملية الاستدعاء في أسرع وقت ممكن، ومن المتوقع أن يصل عدد سيارات بي إم دبليو من طرازي "520 دي" و"320 دي" الخاضعة للاستدعاء، إلى 100 ألف سيارة.