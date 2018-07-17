حكم إضافي بسجن الرئيسة الكورية السابقة لمدة 8 سنوات

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أصدرت محكمة سيول المركزية اليوم الجمعة حكما بسجن الرئيسة الكورية السابقة "بارك كون هيه" لمدة 8 سنوات إضافية وتغريمها مبلغ 3.3 مليار وون بتهمة التورط في جلب خسائر للخزانة الوطنية واختيار مرشحي حزب سينوري الحاكم السابق للانتخابات العامة التي جرت عام 2016.وبهذا أصبحت المدة الإجمالية لسجن الرئيسة السابقة "بارك" 32 عاما، بعد أن كانت المحكمة قد أصدرت حكما بسجنها لمدة 24 عاما وتغريمها مبلغ 18 مليار وون، بتهمة تلقي رشاوى، وإساءة استخدام السلطة، والإكراه، وتسريب أسرار الدولة.ولم تظهر "بارك" في جلسة النطق بالحكم حيث ظلت تقاطع جلسات محاكمتها اعتراضا على قرار المحكمة بتمديد اعتقالها في شهر أكتوبر من العام الماضي.