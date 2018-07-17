شركة سامسونغ للإلكترونيات في المركز الثاني عشر عالميا

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أعلنت مجلة الأعمال الأمريكية فورتشن (Fortune) أمس الجمعة عن تصنيفها لأكبر 500 شركة عالمية، حيث حل عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي سامسونغ في المركز الثاني عشر، وهو أعلى ترتيب يحصده على هذه القائمة السنوية للشركات العالمية الكبرى.وكان أول ظهور لشركة سامسونغ على القائمة في عام 1995 في المركز 221، وعلى مدار العقد الماضي، تحسن مركز الشركة من 38 في عام 2008، إلى 14 في عام 2013 ثم إلى المركز 13 حتى عام 2016، لتتراجع إلى المركز 15 في العام الماضي.وتعد شركة سامسونغ ثاني أكبر شركة لتكنولوجيا المعلومات في العالم، بعد شركة آبل، التي حلت في المركز 11.ولم تظهر أي شركة كورية جنوبية أخرى ضمن أفضل 20 شركة.