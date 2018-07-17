رئيس الوزراء يدعو للتعاون بين كوريا الجنوبية وكينيا

قال رئيس الوزراء "لي ناك يون" إن التقدم التكنولوجي لكوريا الجنوبية والموارد الطبيعية والبشرية الكبيرة لكينيا، قد تخلقان تآزرًا كبيرًا بين البلدين.صرح لي بذلك في منتدى أعمال كوريا الجنوبية-كينيا المنعقد في عاصمة الأخيرة، نيروبي، أمس الجمعة، مؤكدًا على أن البنية الاقتصادية في البلدين التي تكمل كل منهما الأخرى.كما تحدث عن ظروف أخرى قد تفضي إلى تعاونهما المحتمل، بما في ذلك تاريخ البلدين مع الاستعمار والتحول الديمقراطي، مضيفًا أن كينيا هي أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية بين دول شرق أفريقيا.كما اقترح رئيس الوزراء أن يكون لكوريا الجنوبية دور في مساعدة الحكومة الكينية على تحقيق أجندة التنمية بعنوان "الأربعة الكبرى" وكذلك "رؤية كينيا 2030".وتسعى خطة "الأربعة الكبرى" إلى تحقيق التنمية في التصنيع والرعاية الصحية والإسكان الميسر والأمن الغذائي. في حين تهدف رؤية كينيا 2030 إلى تحويل كينيا إلى دولة متوسطة الدخل بحلول عام 2030.