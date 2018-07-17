الصين وروسيا تؤجلان محاولة الولايات المتحدة وقف بيع النفط المكرر لكوريا الشمالية

أفادت تقارير أن الصين وروسيا أوقفتا محاولة الولايات المتحدة إقناع المجتمع الدولي بالتوقف عن بيع النفط المكرر إلى كوريا الشمالية هذا العام.ووفقًا لوكالات أنباء دولية، فقد اعترضت بكين وموسكو على محاولة واشنطن توجيه الأمم المتحدة للوم كوريا الشمالية علنًا لتهريبها المزيد من المنتجات البترولية، بما يتجاوز الحد الذي تفرضه العقوبات الأممية.وقد أدت مطالباتهما بضرورة إجراء تحقيق في الادعاءات الأمريكية إلى تأجيل أي إجراء أمريكي لمدة 6 أشهر.في الأسبوع الماضي، طلبت الولايات المتحدة من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن توبيخ كوريا الشمالية علنًا، لانتهاكها القرارات الدولية، وفرض حظر على بيع الدول لمزيد من المنتجات النفطية إلى النظام طوال ما تبقى من هذا العام.