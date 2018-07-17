بومبيو يدعو إلى فرض عقوبات صارمة على كوريا الشمالية

شدد وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" على ضرورة فرض العقوبات الكاملة على كوريا الشمالية.نقلت وكالة رويترز للأنباء عن كبير الدبلوماسيين الأمريكيين بعد اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الدولي في نيويورك يوم الجمعة قوله إن مجلس الأمن متحد حول الحاجة إلى نزع السلاح النووي بشكل نهائي وكامل من كوريا الشمالية.وقال إن التنفيذ الصارم للعقوبات أمر بالغ الأهمية لتحقيق هذا الهدف، وأنه إذا لم يتم تنفيذها فإن آفاق النجاح في نزع السلاح النووي ستتضاءل.كما أعرب بومبيو عن قلقه بشأن التقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية تقوم بتهريب منتجات النفط إلى البلاد من خلال عمليات نقل غير قانونية من سفينة إلى أخرى، في انتهاك للعقوبات الأممية، قائلا إن ذلك يجب أن يتوقف.وأضاف بومبيو أن بلاده تذكّر كل دولة عضو في الأمم المتحدة بمسؤوليتها عن وقف عمليات تهريب النفط، وحثتها على مضاعفة جهودها لإنفاذ القانون.كما نقل رئيس لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن عقوبات كوريا الشمالية عن بومبيو دعوته لاتخاذ تدابير ملموسة من قبل بيونغ يانغ قبل بدء المناقشات بشأن تخفيف العقوبات.وكان بومبيو قد قال في وقت سابق إن التوصل إلى اتفاق مع الشمال بشأن نزع السلاح النووي "قد يستغرق بعض الوقت" وأن فرض العقوبات الحالية سيستمر.