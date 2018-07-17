وزيرا خارجية سيئول وواشنطن يعقدان محادثات في نيويورك

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أجرت وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" ونظيرها الأمريكي "مايك بومبيو" محادثات في نيويورك يوم الجمعة.يأتي لقاء الوزيرين بعد 12 يوما من اجتماعهما في طوكيو في أعقاب زيارة بومبيو إلى كوريا الشمالية.وحضر اجتماع نيويورك أيضا مندوب سيول الدائم لدى الأمم المتحدة "تشو تاي يول" والسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة "نيكي هالي".ومن المعروف أن كانغ وبومبيو نسقا الاتصالات حول محادثات كوريا الشمالية بشأن نزع الأسلحة النووية وسبل تطوير كوريا الجنوبية والولايات المتحدة علاقاتهما.خلال الاجتماع، أطلع كل طرف الآخر على الحوار الذي أجراه مع بيونغ يانغ منذ اجتماعهما في طوكيو.وقبل الاجتماع مع بومبيو، قالت كانغ للصحفيين إن كوريا الشمالية قد قدمت بشكل متكرر "التزامًا واضحًا" بإكمال نزع الأسلحة النووية، مضيفة "سنلزمهم بهذا التعهد".وبعد اجتماعهما، قدمت كانغ وبومبيو إحاطة مشتركة لممثلي الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن.وأكدت كانغ في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة أن أي تخفيف للعقوبات يجب أن يسبقه خطوات نحو نزع السلاح النووي.