كانغ تلتقي غوتيريس وتطلب دعمه لمسار نزع السلاح النووي

اجتمعت وزيرة الخارجية "كانج كيونغ هوا" مع الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" في نيويورك يوم الجمعة لبحث الشأن الكوري الشمالي.وأطلعت كانغ خلال الاجتماع غوتيريس بمستجدات شبه الجزيرة الكورية وطلبت استمرار دعم الأمم المتحدة لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل والسلام الدائم في شبه الجزيرة.وقالت وزارة الخارجية في سيول اليوم السبت إن الامين العام وعد بالتعاون النشط من الامم المتحدة في الدفع بالعلاقات بين الكوريتين وتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.كما أعربت كانغ عن دعمها لجهود الإصلاح التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل الاستجابة بشكل أفضل للتحديات العالمية.وقالت إن كوريا الجنوبية ستزيد مساهمتها في حل مختلف القضايا العالمية مثل تغير المناخ والإرهاب واللاجئين والأزمات الإنسانية.خلال تواجدها بنيويورك التقت كانغ أيضا مع وكيل الأمين العام للشؤون السياسية "روزماري ديكارلو".