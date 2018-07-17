رئيس المعارضة السابقة يؤكد أن الشمال لن يتخلى عن النووي

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أبدى الرئيس السابق لحزب المعارضة الرئيسي كوريا الحرة "هونغ جون بيو" معارضته لسياسة حكومة كوريا الشمالية.كتب السياسي المحافظ، الذي يزور الولايات المتحدة في الوقت الحالي، على صفحته على فيسبوك يوم السبت، أن موقف كوريا الشمالية لم يتغير على الإطلاق.وقال إنه من أجل تحقيق انفراجة في حالة الحرب الباردة القائمة في شبه الجزيرة الكورية من خلال الحوار والتوافق، فإن تغيير موقف الطرف الآخر مطلوب.لكن هونغ أصر على أن كوريا الشمالية لم تتغير على الإطلاق وأنها لا تقدم سوى عرضا للفرجة، مضيفا أن اعتقاد قيادة الشعب الكوري الجنوبي بأن كوريا الشمالية قد تغيرت قد يؤدي إلى كارثة أكبر.كما أوضح السياسي المعارض أن كوريا الشمالية لن تتخلى أبدا عن برنامجها النووي. وأضاف أنه إذا حاولت ذلك، فإن القائد "كيم جونغ أون" ستتم تصفيته من قبل جيشه المتشدد على الفور.وقال هونغ إن سوء التقدير فيما يتعلق بكوريا الشمالية يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على شبه الجزيرة الكورية.