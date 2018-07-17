الكي-بوب يهز البرازيل

احتضن وسط مدينة ساو بولو البرازيلية مسابقة هذا العام للبوب الكوري يوم الجمعة.وشهِد الحدث مشاركة 71 فريقا من مختلف أنحاء البرازيل في الجولات التمهيدية، تأهل بينها 16 فريقا، 11 فريقا للرقص و5 فرق للغناء، إلى المسابقة الرئيسية.أقيمت مسابقة البوب الكوري لهذا العام كحدث افتتاحي لمهرجان البوب العالمي لعام 2018.شارك موسيقيون من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك فرقة Black6ix و DIP الكوريتان.وقال رئيس المركز الثقافي الكوري في البرازيل، الذي استضاف المسابقة، إنه من المفيد عقد البرنامج بالتزامن مع مهرجان موسيقي محلي، مضيفًا أنه يخطط للبحث عن طرق لتلبية الطلب المتزايد على البوب الكوري في البرازيل.