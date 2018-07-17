النيابة العامة تداهم منزل مسؤول سابق بالمحكمة

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فتشت النيابة العامة منزل نائب المدير السابق لإدارة المحكمة الوطنية “إيم جونغ هيون” يواجه مزاعم بإساءة استخدام السلطة القضائية.يأتي هذا التفتيش بعد شهر من بدء التحقيق في الفضيحة.أرسل مكتب المدعي العام لمنطقة سيئول المركزية، الذي يحقق في القضية، مسؤولين إلى مقر إقامة إيم صباح يوم السبت حيث صادروا ملفات ومعدات حاسوبية.وكان الادعاء قد طلب في وقت سابق تقديم الملفات، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، ما أدى إلى أجراه المداهمة والتفتيش.كما رفضت المحكمة إصدار أوامر تفتيش لأشخاص رئيسيين متورطين في القضية.ويقع إيم في مركز ادعاءات بأن إدارة المحكمة قامت بمراقبة القضاة وحاولت إبرام صفقات في المحاكمات خلال السنوات التي كان فيها "يانغ سونغ تاي" رئيسا للمحكمة العليا.وهو متهم بصياغة وثائق تتعلق بمثل هذه الصفقات.وتعتقد النيابة أنه أخفى تلك الأوراق عندما غادر المحكمة العام الماضي.