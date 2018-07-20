فريق كوري موحد لتنس الطاولة يفوز بالمركز الأول في بطولة كوريا المفتوحة

Photo : KBS News

استطاع فريق زوجي مختلط موحد من الكوريتين في رياضة تنس الطاولة، ويتكون من اللاعب الكوري الجنوبي "تشانغ أو جين" واللاعبة الكورية الشمالية "تشا هيو شيم" الفوز بالمركز الأول في بطولة كوريا الدولية المفتوحة، بعد التغلب على فريق صيني بـ3 أشواط مقابل شوط واحد في المباراة النهائية التي اقيمت يوم السبت الماضي في مدينة ديجون الكورية الجنوبية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها فريق كوري موحد في تنس الطاولة بالمركز الأول في البطولات الدولية منذ أن فاز الفريق النسائي الجماعي الكوري الموحد بالمركز الأول في بطولة "جيبا" الدولية في عام 1991.وبهذا حصل الفريق الكوري الموحد على ميدالية ذهبية في الزوجي المختلط وبرونزية أخرى في الزوجي الرجالي.