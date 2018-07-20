الحكومة الكورية تعتبر موجات الحرارة الشديدة كارثة طبيعية

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من المتوقع أن تقوم الحكومة الكورية بتصنيف موجات الحرارة الشديدة باعتبارها كارثة طبيعية ليتم تعزيز مكافحتها على المستوى الوطني.ووفقا لما ذكرته وزارة الداخلية والسلامة أمس الأحد، فإن هناك إجماعا داخليا في الوزارة على ضرورة إدراج ظاهرة موجات الحرارة الشديدة ضمن قائمة الحكومة للكوارث الطبيعية.وينص قانون الكوارث والسلامة على أن تشمل قائمة الكوارث الطبيعية الإعصارات والفيضانات والجفاف والأمطار الغزيرة والرياح الشديدة وموجات البحر العالية وتسونامي والثلوج الكثيفة والزلازل وغيرها من الحوادث التي تقع بسبب طواهر طبيعة مشابهة.الجدير بالذكر أن الدعوات لمكافحة موجات الحرارة الشديدة باعتبارها كارثة طبيعية قد تزايدت في الآونة الأخيرة نتيجة لتعرض البلاد لخسائر ناجمة عن موجات شديدة الحرارة خلال السنوات الماضية.وقد اقترح البرلمان الكوري إجراء تعديل على قانون الكوارث والسلامة ليتم إدراج ظاهرة الحرارة الشديدة ضمن قائمة الكوارث الطبيعية، ولا تزال بعض مشروعات القوانين المعدلة ذات الصلة معلقة وتحتاج للمصادقة عليها.