سام سونغ للإلكترونيات تقبل حلا وسطا بشأن ضحايا اللوكيميا

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من المتوقع أن يتم حل الخلافات القائمة بين شركة "سام سونغ" للإلكترونيات وعمالها الذين أصيبوا بمرض سرطان الدم، "لوكيميا"، في أثناء عملهم في مصانعها الخاصة بإنتاج أشباه الموصلات.وعبرت "سام سونغ" عن قبول اقتراح عرضته لجنة الوساطة لحل النزاعات القائمة بشأن ضحايا مرض اللوكيميا، ويشمل الاقتراح الذي تم عرضه على كل من شركة "سام سونغ" والعمال الضحايا في الأسبوع الماضي، تقديم تعويضات للضحايا، وقيام "سام سونغ" بتقديم اعتذار، ووقف مظاهرات الضحايا، وتعهد "سام سونغ" ببذل جهود لعدم تكرار حدوث مشاكل مماثلة وزيادة مساهماتها الاجتماعية.وعبر الضحايا أيضا عن قبولهم هذا الاقتراح حيث من المتوقع أن يتم قريبا الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين "سام سونغ" وضحايا مرض اللوكيميا.ومن المتوقع أن يتم تقديم تعويضات مالية للضحايا قبل نهاية شهر أكتوبر القادم.وقد بدأت هذه النزاعات في عام 2007 الذي توفي فيه عامل كان يعمل في مصنع "سام سونغ" لأشباه الموصلات نتيجة إصابته بمرض اللوكيميا، وتعمقت النزاعات نتيجة تعرض عدد آخر من عمال نفس المصنع للإصابة بنفس المرض.وقد تشكلت لجنة الوساطة في أواخر عام 2014.