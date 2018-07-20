كوريا الشمالية تبدأ في تفكيك موقعها الرئيسي لاختبار الصواريخ

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قال تقرير نشره موقع "الشمال 38" الأمريكي المتخصص في الشؤون ذات الصلة بكوريا الشمالية، أمس الاثنين، إن بيونغ يانغ بدأت في تفكيك موقعها الرئيسي لاختبار محركات الصواريخ، تنفيذا للاتفاق الذي أبرمه زعيمها "كيم جونغ أون" مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في قمتهما في شهر يونيو الماضي.وأوضح التقرير أن الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية التجارية بدءا من يوم 20 يوليو تُظهر أنه قد بدأ تفكيك المنشآت الرئيسية في محطة "سو هيه" لإطلاق الصواريخ بعيدة المدى في مقاطعة شمال "بيونغ آن".وأشار التقرير إلى أن هذا الموقع ظل المنشأة الرئيسية لإطلاق الأقمار الصناعية في كوريا الشمالية منذ عام 2012. وتشمل مرافق الموقع مبنى يستخدم لتجميع مركبات الإطلاق الفضائية، ومنصة إطلاق تجريبية، ويتم فيه تطوير محركات الوقود السائل للصواريخ البالستية ومركبات الإطلاق الفضائية.وقال التقرير إنه بالنظر إلى أن هذه المنشآت تقوم بدور مهم في تطوير تقنيات برنامج الصواريخ بعيدة المدى العابرة للقارات في كوريا الشمالية، فإن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة من جانب كوريا الشمالية على طريق بناء الثقة.وكان "ترامب" قد قال في مؤتمر صحفي بعد قمته يوم 12 يونيو مع "كيم جونغ أون" إن الزعيم الكوري الشمالي تعهد بأن يتم تدمير الموقع الرئيسي لمحركات الصواريخ في وقت قريب جدا. ولم يحدد "ترامب" الموقع، لكن وسائل الإعلام الأمريكية ذكرت في وقت لاحق أنه محطة "سو هيه" لإطلاق الأقمار الصناعية.