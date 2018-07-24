تقرير يقول إن بيونغ يانغ تريد من واشنطن تحركا جريئا نحو معاهدة للسلام

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قال تقرير بثته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن كوريا الشمالية تريد من الولايات المتحدة اتخاذ "خطوة جريئة" نحو الموافقة على معاهدة سلام لإنهاء الحرب الكورية رسمياً كجزء من إجراءات ضمان سلامة النظام الحاكم في بيونغ يانغ.ونقل التقرير عن مصدر مطلع على موقف كوريا الشمالية قوله اليوم إن استمرار مفاوضات نزع الأسلحة النووية بين الجانبين يتوقف على استعداد واشنطن للموافقة على إبرام معاهدة للسلام مع بيونغ يانغ.وقال المصدر إنه إذا كانت واشنطن غير راغبة في تغيير اتفاقية الهدنة التي أنهت الحرب الكورية، وإبرام معهادة سلام بدلا منها من أجل ضمان بقاء نظام "كيم جونغ أون"، فمن المرجح ألا تمضي بيونغ يانغ في المحادثات النووية.وأوضح التقرير أن إبرام معاهدة سلام ملزمة قانونيا يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي. وقال التقرير إن كوريا الشمالية تشعر بأنها أوفت بما تعهدت به خلال القمة مع الولايات المتحدة بتجميد إطلاق الصواريخ والاختبارات النووية، وتدمير موقعها النووي، والتخطيط لإعادة رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب الأهلية الكورية. ووفقاً للتقرير، فإن بيونغ يانغ تريد من واشنطن أن تبدأ في رفع العقوبات مقابل هذه الخطوات، لكن المسؤولين الأمريكيين يقولون إن "ترامب" محبط بسبب التقدم البطيء في المفاوضات بين الجانبين منذ أن التقى بـ"كيم" الشهر الماضي.