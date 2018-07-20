الحكومة تتوقع ذروة الازدحام المروري بسبب العطلات الصيفية يوم 3 أغسطس

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توقعت الحكومة الكورية أن يصل الازدحام على الطرق السريعة بسبب السفر لقضاء العطلات الصيفية هذا العام إلى ذروته يوم الثالث من شهر أغسطس القادم، حيث من المرجح أن يصل عدد السيارات على الطرق في ذلك اليوم إلى أكثر من خمسة ملايين سيارة.ووفقا لتقرير تضمن نتائج دراسة مسح إحصائية أجرتها وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل اليوم الثلاثاء، من المتوقع أن تصل حركة المرور على الطرق السريعة إلى خمسة ملايين سيارة يوم الجمعة من الأسبوع القادم، ثم حوالي 4,8 مليون سيارة يوم السبت.ومن المتوقع أن ينفق المصطافون 718 ألف وون في المتوسط لكل أسرة خلال العطلات الصيفية، بزيادة قدرها 62 ألف وون مقارنة بالعام السابق. وتوقعت الوزارة أن يبلغ عدد المسافرين حوالي 92 مليونا، أي بمعدل يومي يبلغ 4,8 مليون شخص على مدى فترة 19 يومًا فيما بين 25 يوليو و12 أغسطس، بزيادة نسبتها 27 بالمائة مقارنة بأوقات غير الذروة.وقد أجرى معهد النقل الكوري هذا المسح على حوالي خمسة آلاف أسرة لمدة ثلاثة أيام في أواخر الشهر الماضي عبر الهاتف، ويبلغ هامش الخطأ فيه زائد أو ناقص 1,38%، بينما يبلغ مستوى الثقة فيه 95%.