كوريا الشمالية توافق على استئناف التنقيب في موقع قصر ملكي تاريخي

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قبلت كوريا الشمالية باقتراح قدمته كوريا الجنوبية باستئناف مشروع مشترك للتنقيب في موقع قصر ملكي قديم في مدينة كيسونغ الكورية الشمالية، التي تقع بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية.وحصلت "كي بي إس" على معلومات تفيد بأن مؤرخين كوريين جنوبيين قد التقوا سراً بمسؤولين من المجلس الكوري الشمالي للمصالحة والتعاون يوم 15 يوليو في بكين، حيث أجرى الجانبان محادثات حول استئناف هذا المشروع المشترك بين الكوريتين، الذي يتضمن التنقيب في موقع "مان وال ديه". وخلال الاجتماع، أعرب الوفد الشمالي عن موافقته على أن يستأنف الطرفان المشروع المشترك، وكان ذلك أول رد فعل من قبل كوريا الشمالية منذ أن قدم وزير الثقافة الكوري الجنوبي "دو جونغ هوان" اقتراحا باستئناف التبادلات الأكاديمية بين الكوريتين، بما في ذلك استئناف هذا المشروع المشترك، وذلك خلال زيارته إلى بيونغ يانغ في شهر مارس الماضي.وقال مصدر مسؤول في إدارة التراث الثقافي في سيول إن الاستعدادات جارية حاليا لاستئناف المشروع.ومن ناحية أخرى، أطلقت وزارة التوحيد عملية مراجعة داخلية لأعمال التنقيب ضمن المشروع، وذلك بعد أن تلقت إخطارا حول موقف كوريا الشمالية.وكان المشروع الأكاديمي المشترك بين الكوريتين للتنقيب في موقع "مان وال ديه"، وهو قصر يرجع إلى عصر مملكة "كوريو"، قد توقف في شهر ديسمبر من عام 2011، بعد وفاة الزعيم الكوري الشمالي آنذاك "كيم جونغ إيل".