الرئيس يدعو إلى إجراءات فعالة للتصدي للموجة الحارة

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مع استمرار الموجة الحارة ودرجات الحرارة المرتفعة القياسية لأكثر من أسبوعين، أمر الرئيس مون جيه إين الحكومة بوضع تدابير شاملة لحماية المواطنين بشكل أفضل من موجات الحر.وخلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد برئاسته اليوم الثلاثاء، قال الرئيس إنه من الضروري الآن تصنيف وإدارة موجات الحرارة المرتفعة ككارثة طبيعية، حيث من المرجح أن تتكرر الموجات الحارة الطويلة وتتفاقم في المستقبل.كما أصدر مون تعليماته إلى الحكومة بوضع الأسس القانونية لتعويض المتضررين من الموجات الحارة، مشيرًا إلى الحوادث المأساوية الأخيرة المتعلقة بالحرارة.كما تطرق الرئيس إلى الزيادة في الطلب على الطاقة خلال موجة الحر الأخيرة.وأمر الرئيس وزارة الطاقة بتبديد مخاوف الرأي العام من خلال الكشف عن الخطط التفصيلية حول كيفية الحفاظ على توازن إمدادات الطاقة، ومعالجة النقص في الطاقة الكهربية خلال أوقات الذروة.