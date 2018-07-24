صندوق حكومي جديد لمساعدة ضحايا الاسترقاق الجنسي في زمن الحرب

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وضعت الحكومة الكورية الجنوبية صندوقًا احتياطيًا جديدًا لمساعدة ضحايا الاسترقاق الجنسي في زمن الحرب، كبديل للمبلغ الذي دفعته الحكومة اليابانية بمقدار مليار ين في عام 2015، لتسوية الأزمة.وقالت وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة إن الميزانية التي تبلغ عشرة مليارات وون تمت الموافقة عليها خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان سيول في يناير الماضي أنها لن تقبل ولن تنفذ الاتفاق الثنائي لعام 2015 الذي تم توقيعه تحت إدارة بارك كون هيه السابقة.وبموجب الاتفاق، وافقت اليابان على تمويل الصندوق لمساعدة الضحايا الكوريين الجنوبيين، لإنهاء الخلاف الدبلوماسي حول المسألة.وأعلنت إدارة مون جيه إين أنها ستستخدم ميزانيتها الخاصة لمساعدة الضحايا.وقالت الوزارة إنها ستتشاور مع اليابان بشأن كيفية إنفاق الصندوق الاحتياطي الياباني.