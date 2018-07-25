الكوريتان تتقاسمان نتائج البحوث عن أفراد الأسر المشتتة

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من المقرر أن تتبادل كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية اليوم الأربعاء وثائق تحتوي على نتائج البحوث التي أجراها الجانبان حول أوضاع أفراد الأسر المشتتة الباقين على قيد الحياة، والذين كانت قد فرقت بينهم الحرب الأهلية الكورية، وذلك استعدادًا لعقد جولة من جولات لم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين الشهر القادم.وفي هذا الإطار، سيقوم مسؤولو الصليب الأحمر من الكوريتين بتبادل الوثائق حول نتائج البحوث في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم".وكانت سيول قد سلمت بيونغ يانغ في وقت سابق من هذا الشهر قائمة تضم 250 مرشحا من المواطنين الكوريين الجنوبيين، وتشمل تفاصيل حول المعلومات الشخصية لأفراد عائلاتهم في الشمال. كما حصلت هيئة الصليب الأحمر الكورية الجنوبية على قائمة تضم أسماء 200 كوري شمالي.وبناءً على تلك النتائج، سيتم اختيار 100 شخص من كل من الجنوب والشمال، كما سيتم تبادل القائمة النهائية بأسماء المشاركين يوم 4 أغسطس.وكانت الكوريتان قد اتفقتا خلال اجتماع لهيئتي الصليب الأحمر من الجانبين الشهر الماضي على عقد هذه اللقاءات في الفترة من 20 إلى 26 أغسطس في منتجع جبل كوم كانغ الكوري الشمالي.