سيول وطوكيو تناقشان إعلانا مشتركا جديدا بخصوص علاقاتهما الثنائية

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كشفت تقارير إخبارية يابانية عن أن كوريا الجنوبية واليابان تناقشان طرق لإصدار إعلان مشترك جديد يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى العشرين على إبرام اتفاق المشاركة المستقبلية بين البلدين.ونقل تقرير نشرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن عدة مسؤولين يابانيين قولهم اليوم الخميس إن سيول وطوكيو ستقرران ما إذا كانتا ستصدران إعلانا مشتركا بناء على اقتراحات فريق عمل أقامته كوريا الجنوبية في مايو، وفريق آخر مماثل حول التبادلات الثقافية الثنائية سيتم إطلاقه من قبل اليابان قريبا.وكان رئيس كوريا الجنوبية الأسبق الراحل "كيم ديه جونغ" قد وقع في عام 1998 مع رئيس الوزراء الياباني آنذاك "كيزو أوبوتشي"، إعلانا حول بناء مشاركة مستقبلية جديدة بين البلدين.وقد تضمن الإعلان الاعتراف بأن اليابان تسببت في أضرار ومعاناة هائلة للشعب الكوري خلال الحكم الاستعماري، وأعرب "أوبوتشي" عن "ندمه العميق واعتذاره القلبي" عن هذه الحقيقة التاريخية.وأضاف التقرير أن كوريا الجنوبية طلبت إصدار إعلان مشترك جديد وأن اليابان تسعى أيضا إلى التحرك بهذا الاتجاه لتقديرها للعلاقات الوثيقة والتعاون مع سيول، ومن أجل التعامل بفعالية مع قضايا كوريا الشمالية. وذكر التقرير أنه إذا قام الرئيس "مون جيه اين" بزيارة لليابان فإن قائدي البلدين قد يعلنان عن مثل ذلك البيان بشكل مشترك.