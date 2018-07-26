الاتفاق على عقد جلسة استماع برلمانية حول قضية الأحكام العرفية

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اتفقت الأحزاب المختلفة على عقد جلسة استماع برلمانية حول تقرير أعدته قيادة أمن الدفاع لاستكشاف إمكانية تطبيق الأحكام العرفية خلال المظاهرات التي طالبت بإقالة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" في العام الماضي.وتوصل قادة الحزب الديمقراطي وحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي وحزب الإصلاح المستقبلي إلى هذا الاتفاق أمس في أثناء مناقشاتهم حول جدول أعمال الدورة الاستثنائية المقرر لها أن تعقد الشهر القادم.وسيعقد الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة جلسة استماع بعد اعلان فريق التحقيقات الخاص بوزارة الدفاع والنيابة النتائج التي توصلوا إليها.ووافق الطرفان أيضا على تمرير مشروعات القوانين خلال الدورة الاستثنائية الشهر القادم والمتعلقة بإصلاح اللوائح الرامية إلى تنشيط الاستثمار وتعزيز إمكانات النمو، كما سيسعون لضمان تمرير مشروعات قوانين لمساعدة الشركات الصغيرة.