انخفاض طفيف في الطلب على الطاقة اليوم

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من المتوقع أن يحدث انخفاض طفيف في الطلب على الطاقة الكهربائية في كوريا الجنوبية اليوم الخميس بالتوازي مع انخفاض درجات الحرارة إلى حد ما.وصرحت بورصة كوريا للطاقة اليوم بأنه من المتوقع أن يصل إجمالي الطلب على الكهرباء في البلاد إلى 89.5 مليون كيلووات فيما بين الساعة الرابعة والخامسة مساء، وهو ما يعد تراجعا عن مستويات الطلب القياسي التي شهدتها كوريا في وقت سابق من هذا الأسبوع.وأضافت أنه خلال الفترة المذكورة سيبلغ احتياطي الطاقة نحو 9.5 مليون كيلووات، بمعدل احتياطي يبلغ 10.6 بالمائة، وهو مستوى ثابت.وقد تجاوز الطلب على الطاقة في البلاد 90 مليون كيلوواط يوم الاثنين للمرة الأولى، وبلغ رقماً قياسياً جديداً عند 92.48 مليون كيلووات في اليوم التالي، مع انخفاض معدل الاحتياطي إلى أقل مستوى له منذ 23 شهراً عند 7.7 بالمائة.كما توقعت وزارة التجارة والصناعة والطاقة أن ينخفض الطلب على الطاقة من بعد ظهر يوم غد الجمعة حيث يبدأ موسم العطلات الصيفية في معظم الشركات، لكنه سيرتفع مرة أخرى ابتداء من الأسبوع الثاني من أغسطس.