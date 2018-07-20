0,7% نموا في الاقتصاد الكوري خلال الربع الثاني

Photo : YONHAP News

تباطأ الاقتصاد الكوري الجنوبي بشكل طفيف في الربع الثاني من هذا العام بسبب تباطؤ الاستهلاك والاستثمار.وفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 398 تريليون وون في الفترة مابين أبريل إلى يونيو، بزيادة نسبتها 0.7% على أساس ربع سنوي، بعد أن حقق الاقتصاد نموا بنسبة 1% في الربع الأول من هذا العام.وعلى أساس سنوي توسع الاقتصاد بنسبة 2.9% في الربع الثاني.وقال البنك المركزي إن الاستهلاك الخاص زاد بنسبة 0.3%، وهو أقل معدل منذ الربع الأخير من عام 2016، كما تقلص الاستثمار في قطاع البناء بعدما نما بنسبة 1.8% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ليصل إلى 3% في الربع الثاني، وهو أقل نمو منذ الربع الرابع من العام الماضي عندما انخفض بنسبة 2.3%.وتراجع الاستثمار الرأسمالي، الذي نما بنسبة 3.4% في الربع الأول، بنسبة 6.6%، وهو أكبر انخفاض منذ الربع الأول من عام 2016.