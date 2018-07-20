واشنطن تستهدف إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية خلال رئاسة ترامب

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قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن واشنطن تستهدف تحقيق نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية حتى نهاية فترة ولاية الرئيس "دونالد ترامب" الأولى.وأدلى بومبيو بهذه التصريحات أمس في أثناء الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في واشنطن، بشأن القمم الأخيرة التي عقدها ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".وأوضح بومبيو أن الولايات المتحدة تهدف إلى تحقيق إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه، حتى فترة ولاية ترامب الأولى، أي بحلول يناير من عام 2021.وقال أيضا إن كوريا الشمالية تواصل إنتاج المواد الانشطارية كجزء من برنامج أسلحتها النووية رغم أنها تحقق تقدما نحو نزع الأسلحة النووية.وفي الوقت الذي أكد فيه بومبيو على أن واشنطن تستعمل دبلوماسية الصبر لإقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن أسلحتها النووية، حذر أيضا من أن بلاده لن تترك تلك العملية "تمتد إلى ما لا نهاية".كما أوضح أنه شدد على هذا الموقف في مناقشاته مع المسؤول الكوري الشمالي "كيم يونغ تشول".