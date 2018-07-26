الكوريتان تتبادلان نتائج البحث عن أفراد الأسر الكورية المشتتة في البلدين

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تبادلت كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية نتائج بحثهما عن العائلات التي فرقتها الحرب الكورية قبل عقد جولة لم الشمل المرتقبة.وصرحت وزارة التوحيد في سيول بأن الجانبين تبادلا نتائج البحوث في الساعة 11 من صباح أمس الأربعاء في قرية الهدنة "بان مون جوم".وجاء هذا التبادل بعد ثلاثة أسابيع من تقديم الكوريتين طلبات لتحديد مكان العائلات المشتتة على جانبي الحدود، وقد قدمت كوريا الجنوبية طلبا بشأن البحث عن 250 شخصًا في الشمال، بينما طلبت بيونغ يانغ من سيول تأكيد معلومات حول 200 شخص يعيشون في الجنوب.وقالت الوزارة إنه من بين الأشخاص المائتين المدرجين في القائمة الشمالية، تأكد وجود 122 شخصا على قيد الحياة في الجنوب، كما تم التأكد من وفاة 7 آخرين. ومن جانبها قالت كوريا الشمالية إن من بين قائمة الـ250 شخصًا التي أرسلتها كوريا الجنوبية، تأكد وجود 122 شخصًا على قيد الحياة، ووفاة 41 آخرين.واستنادًا إلى هذه النتائج، يخطط الجانبان لوضع اللمسات الأخيرة لتحديد قائمة نهائية مكونة من 100 شخص من كل جانب سيشاركون في جولة لم الشمل، وذلك حتى يوم الرابع من أغسطس.من المقرر أن تعقد الكوريتان جولة لم شمل الأسر المشتتة فيما بين 20 إلى 26 أغسطس في منتجع جبل كوم كانغ في الشمال.