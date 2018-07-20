زيادة مدة فصل الصيف خاصة في سيول

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استمرت التحذيرات والتنبيهات بشأن الموجات الحارة في كوريا للأسبوع الثالث على التوالي، حيث تجاوزت درجات الحرارة 30 درجة مئوية في منطقة كيونغ سانغ، في جنوب شرق البلاد، اليوم الخميس.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنَّ دراسة مناخ شبه الجزيرة الكورية على مدى المائة عام الماضية تشير إلى أن الصيف يزداد طولًا.وتُعرَّف الأيام الصيفية بأنها الأيام التي يتجاوز فيها متوسط درجة الحرارة 20 درجة مئوية، ويظل عند هذا المستوى. وأشار التقرير إلى أنه في عام 1910، بلغ عدد الأيام الصيفية في سيول 94 يوما، وبحلول العقد الثاني من القرن الحالي، قفز هذا الرقم إلى 131.وفي العام الماضي، استمر الصيف في سيول لمدة 140 يومًا، وهو أطول مدةً بكثير من مدينتيْ "ديغو" و"بوسان" في الأجزاء الجنوبية من البلاد.وفي الماضي، كان الناس يضطرون إلى تحمل حرارة الصيف الشديدة لنحو ثلاثة أشهر، بين يونيو وأغسطس، أما الآن فقد أصبح الصيف أطول، حيث يبدأ من نهاية مايو ويستمر إلى سبتمبر. ويقول الخبراء إن ظاهرة الاحتباس الحراري وتركز السكان في المدن وظاهرة التحضُّر هي الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة.وإذا استمر هذا الاتجاه، فمن المتوقع أن تشهد سيول صيفًا يستمر لمدة 152 يومًا، كما ستمر بالمزيد من موجات الحر.ومع ازدياد الصيف طولًا كل عام، أصبح من الضروري أن تضع الحكومة التدابير اللازمة لمعالجة موجات الحر.