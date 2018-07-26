كوريا الشمالية تعيد رفات الجنود الأمريكيين غدًا الجمعة

Photo : YONHAP News

أفادت تقارير بأن كوريا الشمالية استكملت الاستعدادات لتسليم رفات الجنود الأمريكيين الذين قُتِلوا في الحرب الكورية.وصرح مصدر دبلوماسي في سيول اليوم الخميس بأن كوريا الشمالية تلقت مؤخرًا شاحنتين محملتين بالصنادق الخشبية من الولايات المتحدة، لاستخدامها في إعادة الرفات.وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن تسلم كوريا الشمالية رفات الجنود غدًا الجمعة، الذي يصادف الذكرى الخامسة والستين على توقيع اتفاقية الهدنة الكورية.وقد وعد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بإعادة الرفات خلال قمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي في سنغافوره.وسوف يزور مسؤولون من وزارة الدفاع الأمريكية كوريا الشمالية لإجراء فحص مبدئي على تلك الرفات.وقال المصدر إن الولايات المتحدة تخطط لاستلام رفات الجنود في مطار كالما الشمالي، ثم ستنقلها إلى قاعدة أوسان الجوية بالطائرة، ثم يتم نقلها جوًّا إلى مختبر الطب الشرعي في هاواي.