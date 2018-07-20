افتتاح مكتب بريد سانتا كلوز في كوريا الجنوبية

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من المقرر أن تستضيف كوريا الجنوبية مكتب بريد سانتا كلوز، أو بابا نويل، في منطقة هواتشون، بمقاطعة كانغ وان.ويعد مكتب سانتا كلوز الرئيسي في فنلندا واحدًا من أشهر مناطق الجذب السياحي.وقالت إدارة منطقة هواتشون أمس الأربعاء إنه سيتم افتتاح مكتب سانتا كلوز الكوري لخدمة البريد، مع تصريح حصري خاص من وكالة البريد الفنلندية صاحبة العلامة التجارية.وسيبدأ المكتب خدماته بعد انتهاء حفل الافتتاح يوم السبت، وستكون وظيفته الرئيسية هي جمع رسائل السائحين الموجهة إلى سانتا كلوز، وإرسالها إلى فنلندا.وأوضح أن الأطفال سيحصلون على ردود على رسائلهم بحلول عيد الميلاد.