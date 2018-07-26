أكثر من 3000 في حاجة إلى الإنقاذ في لاوس بعد انهيار السد

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أفادت الأنباء أن أكثر من 3000 شخص ما زالوا عالقين في مقاطعة أتابيو، جنوب شرق لاوس، بعد أن تسبب انهيار السد يوم الاثنين في حدوث فيضانات مفاجئة في قرى متعددة مجاورة.ونقلت الصحف في لاوس عن مسؤول بالحكومة الإقليمية قوله إنه تم تشريد نحو 6000 شخص، وتم إنقاذ نحو 2850، وأضاف أن العالقين ينتظرون النجدة.وقالت السلطات إن انهيار السد أثر على 13 قرية، ووصل عدد القتلى إلى 26 حتى الآن، إضافة إلى فقدان 131 آخرين.وذكرت وسائل الإعلام الفيتنامية أن الحادث تسبب في مصرع أكثر من 70 قتيلًا، لكن رئيس وزراء لاوس نفى هذا الرقم بعد زيارته للمناطق المتضررة، قائلًا إن المفقودين كانوا قد أدرجوا في الإحصاءات الأولية للقتلى عن طريق الخطأ.