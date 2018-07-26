اختفاء 3 بحارة أجانب بعد اصطدام سفن صيد كورية في المياه اليابانية

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اختفى ثلاثة بحارة أجانب، بعد اصطدام سفينتي صيد كوريين جنوبيين في المياه اليابانية اليوم الخميس.وقالت السلطات إن السفينة "كوم يانغ 101" والسفينة "تونغ يونغ 803" اصطدمتا في حوالي الساعة 7:20 صباحًا، على بعد 267 ميلًا بحريًا من مقاطعة هوكايدو اليابانية.ومن بين أفراد طاقمي السفينتين المكونين البالغيْن 38 فردًا، تم إنقاذ 35 شخصًا، من بينهم 7 كوريين جنوبيين، لكن 3 بحارة أجانب ما زالوا في عداد المفقودين.وكانت السفينة "كوم يانغ" متجهة إلى المياه الروسية، وقد غرقت بسبب الاصطدام، بينما كانت السفينة "تونغ يونغ" متوقفة في المياه المفتوحة، عندما وقع الحادث.وقالت قوات حرس السواحل الكورية إن سفن الصيد القريبة من موقع التصادم تجري عمليات بحث عن البحارة المفقودين.