الحكومة تسعى للحفاظ على معدل السمنة في مستويات 2016

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حددت إدارة مون جيه إين هدفًا للحفاظ على معدل السمنة في البلاد عند نسبة 34.8% أو أقل، خلال فترة حكمها.وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أمس الخميس إن تسع وكالات حكومية أقرَّت خطة خمسية، للتصدي للمشكلات الصحية المرتبطة بالسمنة.وفي إطار ما يسمى بالتدابير الوطنية الشاملة لإدارة السمنة، سيكون الهدف هو المحافظة على معدل السمنة في البلاد عند مستويات 2016، أو أقل منها، بين العام الحالي و2022.ولهذا الغرض، ستقوم الحكومة بتمديد تغطية التأمين الصحي للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، لمساعدتهم على إجراء العمليات الجراحية، أو الحصول على المشورة بشأن أوزانهم.كما سيتم إدخال برنامج الحوافر الصحية، حيث سيتم مكافأة الأصحاء على إدارتهم الفعالة لصحتهم.ومن المتوقع أن يرتفع معدل السمنة المفرطة في كوريا من 5.3% في 2016 ليصل إلى 9% في 2030.وقد تضاعفت التكلفة الاجتماعية للبدانة في البلاد مرتين تقريبًا في غضون 10 سنوات، من 4.8 تريليون وون في 2006، إلى 9.2 تريليون وون في 2015.