السياسية سيول وواشنطن تنجزان الوثائق اللازمة لنقل قيادة العمليات التشغيلية في زمن الحرب

أسرعت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في توقيع وثائق مهمة تتعلق بعملية النقل المخطط لها لقيادة العمليات التشغيلية في زمن الحرب، خلال اجتماعهما الاستشاري الأمني السنوي.

وكشف مسؤول في وزارة الدفاع في سيول أنَّ البلدين أقرَّا الخطة خلال اجتماع الحوار الدفاعي المتكامل، الذي عقد لمدة يومين في سيول.

ووفقًا للمسؤول، سيسعى الجانبان إلى توقيع وثائق تتعلق بمبادئ توجيهية دفاعية مشتركة لمرحلة ما بعد النقل، في اجتماع اللجنة الدائمة الذي سيُعقَد في واشنطن العاصمة في أواخر أكتوبر.

وقد أكد الحلفاء أن استعدادات نقل القياد قد أحرزت تقدُّمًا مطِّردًا.

كما اتفقا على تعزيز التعاون للوفاء بمتطلبات النقل، مع مراعاة الوضع الأمني المتغير في شبه الجزيرة الكورية.

واشترك الجانبان أيضًا في تقييمهما للمحادثات رفيعة المستوى وعلى مستوى العمل بين الكوريتين، وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وأنها حققت تقدمًا ملموسًا نحو نزع السلاح النووي والسلام في شبه الجزيرة الكورية، على النحو المتفق عليه خلال القمة بين الكوريتين، وبين الولايات المتحدة والشمال.

