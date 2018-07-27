الثقافية سيول تؤكد أن المحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ تسير بسلاسة

اتفقت حكومتا سيول ولوس أنجلوس على متابعة أنشطة التسويق المشتركة، للموارد السياحية في المدينتين.

وقد وقع عمدة سيول بارك وون سون الاتفاقية مع عمدة سيول إيريك كاريستي، الذي يزور سيول، في قاعة مدينة سيول أمس الخميس.

وبموجب الصفقة، ستتعاون المدينتان في الإعلان عن مشاريعهما السياحية من خلال الفعاليات والإعلانات على الانترنت.

واتفق العمدتان أيضًا على تعزيز التبادلات والتعاون بين الشبعين، بشأن الاحتباس الحراري العالمي والمساواة بين الجنسين.

وقال بارك إن سيول ولوس أنجلوس تتشاركان في القيم العالمية، مثل حقوق الإنسان والبيئة والمساواة بين الجنسين.

كما طلب التعاون من عمدة لوس أنجلوس بشأن الإدارة المستدامة لحي كوريا تاون في لوس أنجلوس.

ومن جانبه، رد كاريستي قائلًا إنه يرحب بمزيد من السائحين ورجال الاعمال الكوريين في مدينته.

