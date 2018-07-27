الولايات المتحدة تتسلم رفات جنودها من كوريا الشمالية

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وصل وفد أمريكي إلى مطار "غالما" الكوري الشمالي ليتسلم رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية، على متن طائرة نقل عسكرية من طراز "سي-17" غادرت قاعدة "أوسان" الجوية الأمريكية الموجودة في كوريا الجنوبية، وذلك في الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة.ومن المتوقع أن يعود الوفد الأمريكي إلى قاعدة "أوسان" قبل ظهر اليوم وبصحبته 55 من رفات الجنود الأمريكيين، حيث سيتم إجراء اختبارات للحمض النووي عليها، قبل نقلها إلى قاعدة جوية في جزيرة هاواي الأمريكية لتسليمها إلى أسرهم.يذكر أنه قد تم الاتفاق علي إعادة رفات الجنود الأمريكيين خلال القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في سنغافوره يوم الثاني عشر من شهر يونيو الماضي.